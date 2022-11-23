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Сегодня, 21:19

Кравец: «Мне очень понравилось, как Мирошниченко провел тренировку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

«Сегодня по игре «Спартак» нас перебегал, был быстрее, эмоциональнее. Моментов у «Спартака» было больше. догоняли нас, где-то не хватило эмоций, которые должны были быть. Может, где-то и сил. Досадные удаления в конце. Все равно боролись до конца. Я считаю, гол в конце очень важный. У ребят есть характер, они играют до конца.

Мне очень понравилось, как Мирошниченко провел тренировку, уверенно, без ошибок, с хорошим настроем. Он сыграл в молодежке, зацепил в ВХЛ, потом, я думаю, мы пригласим его на тренировку перед следующей домашней серией», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Авангард» прервал девятиматчевую победную серию и с 39 очками в 33 встречах располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/23/505902.html
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
Иван Мирошниченко
Михаил Кравец
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