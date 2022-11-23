Кравец: «Мне очень понравилось, как Мирошниченко провел тренировку»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

«Сегодня по игре «Спартак» нас перебегал, был быстрее, эмоциональнее. Моментов у «Спартака» было больше. догоняли нас, где-то не хватило эмоций, которые должны были быть. Может, где-то и сил. Досадные удаления в конце. Все равно боролись до конца. Я считаю, гол в конце очень важный. У ребят есть характер, они играют до конца.

Мне очень понравилось, как Мирошниченко провел тренировку, уверенно, без ошибок, с хорошим настроем. Он сыграл в молодежке, зацепил в ВХЛ, потом, я думаю, мы пригласим его на тренировку перед следующей домашней серией», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Авангард» прервал девятиматчевую победную серию и с 39 очками в 33 встречах располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.