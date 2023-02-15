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Сегодня, 21:28

Кравец — о поражении от «Салавата Юлаева»: «Плохая игра и закономерный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче КХЛ.

«Сегодня мы так, как планировали, играли первые десять минут и смену 6x5. Вроде ничего не давит, команда попала в плей-офф — нужно выходить и игрой доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Но вообще, к сожалению, после десяти минут мы решили поиграть в свой какой-то хоккей, стали терять шайбу в своей зоне. Естественно, соперник стал создавать моменты и в конечном итоге их использовал. Одного гола мало. Невозможно каждую игру отыгрываться — нужно когда-то забивать первыми. Многого не скажешь — плохая игра и закономерный результат», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Также тренер омского клуба рассказала, чего не хватает команде для успешного завершения регулярки.

«Нужно, чтобы было желание у всех игроков, чтобы не было кислых лиц, чтобы все тренировки происходили с хорошей энергией и движением, чтобы все это переносилось на игру. Просто так ничего не бывает», — сказал Кравец.

«Авангард» с 77 очками в 63 матчах занимает шестое место на «Востоке». 17 февраля команда примет «Нефтехимик».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Михаил Кравец
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2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сал. Юлаев 64 35 29 79
3 Сибирь 63 36 27 79
4 Металлург 63 33 30 77
5 Автомобилист 62 34 28 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 63 29 34 67
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
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Адмирал – Ак Барс
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