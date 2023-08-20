Кравец — о предсезонке: «На данном этапе победы и поражения не настолько важны»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) на предсезонном турнире Кубок Блинова.

«Игра получилась неоднозначной. Многие действия были очень хорошими, даже в первом периоде. В первой же смене получился выход «1 в 0». Хорошее движение, создавали моменты, выигрывали борьбу, но проиграли стандарты. Хотелось бы, чтобы нападающие использовали свои шансы — и «5?3», и «6?4». Много новых игроков, особенно центральных. Нужно работать над вбрасываниями. Немного расстроил последний гол. Понятно, что разница небольшая — 1:4 или 1:5, но нужно играть до конца. Конечно, расстроились, что не порадовали болельщиков.

На данном этапе победы и поражения не настолько важны. Важно найти связи, продолжить их укреплять и работать над правильностью игры. Видны ошибки, которые нужно исправлять. Будем работать над этим», — сказал Кравец.