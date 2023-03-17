Кравец — о победе над «Магниткой»: «Это только первая игра»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
— Тяжелая игра против хорошей команды, — сказал Кравец. — Поначалу все получалось: хорошие скорости, много моментов, не все из которых мы, к сожалению, реализовали. Потом череда удалений привела к потере темпа. Одни игроки устают, выходя в меньшинстве. Другие сидят мерзнут на скамейке. Удаления, к сожалению, были неоправданные. Хотя все ребята сегодня боролись и выкладывались для победы на 200 процентов. Ребята — молодцы, добились победы. Но это только первая игра — будем готовиться к следующей.
— Как оцените игру Виктора Сведберга?
— Считаю, что Виктор сыграл очень здорово. Его ловля шайбы на себя и давление на игроков «Магнитки» всегда помогают команде. В зоне атаки у него были хорошие моменты, он бросал по воротам. Идеальных игроков не бывает, но он сегодня свою работу выполнил очень хорошо.
Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.03
|16:30
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Авангард – Металлург
|2 : 1 ОТ
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -