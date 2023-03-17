Кравец — о победе над «Магниткой»: «Это только первая игра»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— Тяжелая игра против хорошей команды, — сказал Кравец. — Поначалу все получалось: хорошие скорости, много моментов, не все из которых мы, к сожалению, реализовали. Потом череда удалений привела к потере темпа. Одни игроки устают, выходя в меньшинстве. Другие сидят мерзнут на скамейке. Удаления, к сожалению, были неоправданные. Хотя все ребята сегодня боролись и выкладывались для победы на 200 процентов. Ребята — молодцы, добились победы. Но это только первая игра — будем готовиться к следующей.

— Как оцените игру Виктора Сведберга?

— Считаю, что Виктор сыграл очень здорово. Его ловля шайбы на себя и давление на игроков «Магнитки» всегда помогают команде. В зоне атаки у него были хорошие моменты, он бросал по воротам. Идеальных игроков не бывает, но он сегодня свою работу выполнил очень хорошо.

Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.