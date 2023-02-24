Кравец: «Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).
«Мы сказали ребятам, что нужно не держать шайбу, быстро начинать атаку, что все время будет прессинг. В принципе очень хорошо получалось у нас и в первом, и во втором периоде. В третьем мы не хотели закрываться, хотели играть в той зоне.
Никак не разобраться было с этим вбрасыванием, с выводом шайбы из зоны. Хотя вбрасывания были выиграны, это у нас немного не получалось, из-за этого практически два гола получили.
Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола, когда ребята все дружно встали, поддержали Мишурова и сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». В принципе так и получилось, одержали победу в овертайме», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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|70
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|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
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|11
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|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 5
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
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|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
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Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
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