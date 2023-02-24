Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:40

Кравец: «Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Мы сказали ребятам, что нужно не держать шайбу, быстро начинать атаку, что все время будет прессинг. В принципе очень хорошо получалось у нас и в первом, и во втором периоде. В третьем мы не хотели закрываться, хотели играть в той зоне.

Никак не разобраться было с этим вбрасыванием, с выводом шайбы из зоны. Хотя вбрасывания были выиграны, это у нас немного не получалось, из-за этого практически два гола получили.

Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола, когда ребята все дружно встали, поддержали Мишурова и сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». В принципе так и получилось, одержали победу в овертайме», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510300.html
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Михаил Кравец
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля

Ларионов: «Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 66 42 24 92
3 Локомотив 67 40 27 90
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 66 9 57 28
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Автомобилист 67 36 31 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 67 29 38 67
11 Барыс 67 27 40 61
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
24.02 12:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 1 : 3
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 4 : 3 ОТ
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 5
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 - : -
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости