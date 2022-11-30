Кравец — о победе «Авангарда» над ЦСКА: «Много было положительного, ребята отдали все силы сегодня»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от победы команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).
«Поздравляю всю команду с хорошей игрой. Непростая выездная серия, тяжелые игры. Сегодня матч с одной из лучших команд Запада. Непросто давались нам голы, молодцы, что выстояли в меньшинстве четыре минуты. Много было положительного, ребята отдали все силы сегодня.
Пока никто из травмированных у «Авангарда» не выходит, но будем привлекать Ивана Мирошниченко, Глеба Трикозова, возможно. Плюс у нас есть два защитника — Михаил Гуляев и Тимофей Давыдов. Да, Мирошниченко планируем привлечь уже в ближайшем матче с «Трактором», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Федорова.
ЦСКА с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Авангарда», набрав 41 очко, идет на 6-й позиции в таблице Востока.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|35
|23
|12
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|1.12
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -