Кравец о победе над «Локомотивом»: «Вытащили матч из сложнейшей ситуации»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«В первую очередь, хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чем с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло.
В целом, каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно», — приводит слова Кравеца сайт лиги.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (83 очка). 24 февраля команда сыграет против «Торпедо».
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|СКА
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|103
|2
|Локомотив
|67
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|27
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|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
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|29
|82
|6
|Витязь
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|Северсталь
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|29
|36
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|8
|Динамо Мн
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|41
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|28
|38
|64
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|45
|49
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|65
|9
|56
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|1 : 3
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -