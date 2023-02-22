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Сегодня, 20:44

Кравец о победе над «Локомотивом»: «Вытащили матч из сложнейшей ситуации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чем с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло.

В целом, каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (83 очка). 24 февраля команда сыграет против «Торпедо».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Михаил Кравец
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9 Спартак 66 28 38 64
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2 Авангард 66 38 28 83
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10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 67 27 40 61
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Сибирь – Барыс
 4 : 2
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 3 ОТ
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 1 : 3
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
22.02 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – Витязь
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