Кравец о победе над «Локомотивом»: «Вытащили матч из сложнейшей ситуации»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чем с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло.

В целом, каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (83 очка). 24 февраля команда сыграет против «Торпедо».