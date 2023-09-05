Кравец — о перекрестном плей-офф: «Для болельщиков это разнообразие»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» высказался о введении перекрестного плей-офф с сезона-2023/24.

— Какое ваше отношение к перекрестному плей-офф?

— Для болельщиков это разнообразие. Для нас — новые правила. Давайте посмотрим, что получится. Думаю, будет интересно. Если другие команды будут выходить на новый уровень по селекции и зарплатным ведомостям, то и в плей-офф будут другие пары.

На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:1. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка.