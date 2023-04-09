Кравец обратился к своим недоброжелателям «Кто бы чего ни хотел — новый дворец «Авангарда» никогда не развалится»
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина и ответил на вопрос о том, каким он видит свое будущее.
«В первую очередь, хочу поблагодарить близких и родных. Всех людей, которые за нас болели. Знаете, после первого поражения в серии с «Сибирью» было много разговоров, претензий ко мне. Я уже 59 лет в хоккее, но есть люди, которые считают, что этого маловато, и то что я работал много, не значит ничего... Но я благодарен ребятам за работу, за отличный регулярный сезон. С последнего места в тройку попали. Две серии выиграли. Я рад этому, хотя изначально все говорили, что мы случайно выигрываем, а потом оказывалось, что «Сибирь» и «Металлург» якобы слабые. Но мы всем все доказали.
Скажу так: кто бы чего там ни хотел, наш новый стадион никогда не развалится и будет собирать по 12 тысяч настоящих омских болельщиков. И они будут получать удовольствие от игры. Мы одни из лучших по статистике по домашним победам, мы принесли много радости болельщикам, а они нас всегда поддерживали. Главные победы еще впереди. Обстановка была супер, дети, взрослые... Конечно, хотелось для них выиграть, но, опять же, мы играли против очень сильной команды, и результат в серии не соответствует накалу матчей.
Когда я только пришел в команду, мне сказали про ребят, что 10 человек на драфт отказов надо отдавать. А эти ребята вытащили нас в финал конференции. Демченко не выручил? Знаете, он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Я помню, как его называли мышеловом, какими только словами не обзывали. А он нас тащил. Мы не всегда могли дать ему отдых, но это был отличный сезон и для него», — сказал Кравец.
«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ