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Главный тренер «Авангарда» Хартли и сотрудники клуба вакцинировались от коронавируса

17:27
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

«Я чувствую себя очень хорошо, очень рад, что сегодня был вакцинирован, поскольку прошло уже больше года с момента, как коронавирус начал распространяться по всему миру и забирать жизни людей. Мне 60 лет. Хоть я и считаю себя достаточно здоровым, я вижу необходимость для того, чтобы прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. Рад, что получил вакцину», — заявил Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Хартли и сотрудники «Авангарда» вакцинировались от коронавируса в мобильном пункте на «Арене Балашиха».

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с «Металлургом». Первый матч серии состоится в четверг, 18 марта. В первом раунде омичи обыграли «Автомобилист» со счетом 4-1 в серии.

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