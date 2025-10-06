Буше — об игре «Авангарда» против «Автомобилиста»: «Мне вообще не понравилось качество бросков»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не понравилось качество бросков игроков команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В понедельник омичи на своем льду уступили сопернику из Екатеринбурга со счетом 1:4.

«С частью наших бросков справился вратарь, другие возможности были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество бросков: то промахивались, то не получалось приподнять шайбу. Когда не попадаешь, это злит, расстраивает, и отражается на качестве игры: усложняешь задачу, и ничего хорошего из этого не выходит», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» набрал 18 очков за 12 матчей и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 10 октября омская команда сыграет с «Автомобилистом» на выезде.