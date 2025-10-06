Буше — об игре «Авангарда» против «Автомобилиста»: «Мне вообще не понравилось качество бросков»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не понравилось качество бросков игроков команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
В понедельник омичи на своем льду уступили сопернику из Екатеринбурга со счетом 1:4.
«С частью наших бросков справился вратарь, другие возможности были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество бросков: то промахивались, то не получалось приподнять шайбу. Когда не попадаешь, это злит, расстраивает, и отражается на качестве игры: усложняешь задачу, и ничего хорошего из этого не выходит», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.
«Авангард» набрал 18 очков за 12 матчей и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 10 октября омская команда сыграет с «Автомобилистом» на выезде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|12
|9
|3
|18
|3
|Автомобилист
|13
|8
|5
|17
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|13
|5
|8
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|9
|4
|20
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Динамо Мн
|11
|7
|4
|16
|4
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|12
|5
|7
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|6.10
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|1 : 4
|6.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|4 : 2
|6.10
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|4 : 1