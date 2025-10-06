Хоккей
Сегодня, 21:59

Буше — об игре «Авангарда» против «Автомобилиста»: «Мне вообще не понравилось качество бросков»

Алина Савинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не понравилось качество бросков игроков команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В понедельник омичи на своем льду уступили сопернику из Екатеринбурга со счетом 1:4.

«С частью наших бросков справился вратарь, другие возможности были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество бросков: то промахивались, то не получалось приподнять шайбу. Когда не попадаешь, это злит, расстраивает, и отражается на качестве игры: усложняешь задачу, и ничего хорошего из этого не выходит», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» набрал 18 очков за 12 матчей и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 10 октября омская команда сыграет с «Автомобилистом» на выезде.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Ги Буше
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 12 9 3 18
3 Автомобилист 13 8 5 17
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 13 5 8 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 9 4 20
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Динамо Мн 11 7 4 16
4 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 12 5 7 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 16:30
Авангард – Автомобилист
 1 : 4
6.10 19:00
Локомотив – СКА
 4 : 2
6.10 19:10
Динамо Мн – Трактор
 4 : 1
Все результаты / календарь

