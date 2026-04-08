Буше — о победе над ЦСКА: «Все вышло так, как «Авангард» и ожидал. Серия будет силовой, физической»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Игра прошла 8 апреля на «G-Drive Арене» в Омске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У «Авангарда» дубль оформил Константин Окулов и еще один гол забил Майкл Маклауд.

«Все вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые можем подчистить, улучшить. Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч между командами пройдет 10 апреля в Омске.

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