Буше — о поражении от «Нефтехимика»: «Удаления сильно подвели «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал причину, по которой его команда упустила преимущество в три шайбы и проиграла «Нефтехимику» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 25 ноября, в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 6:5. Победную шайбу на последней секунде матча забросил Андрей Белозеров.

«Хорошее начало, держали игру под контролем, вели в счете. Но удаления нас сильно подвели, соперник почувствовал кровь и дальше выровнял игру. Победный гол на последней секунде? За 30 лет своей карьеры я много повидал. Конечно, в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» с 39 очками после 29 игр сохраняет третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч омичи проведут 27 ноября на выезде против «Металлурга».