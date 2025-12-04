Буше — о матче с «Сочи»: «Авангард» полтора периода играл в романтический хоккей на льду»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи».

Встреча прошла в четверг, 4 декабря, на «G-Drive Арене» в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

«Мы здорово начали сегодня, в первом периоде создали огромное количество классных голевых моментов, но не удалось забросить шайбу в ворота. В тот момент, когда они поразили наши ворота, мы отошли от своей игры, начали где-то красоваться, где-то усложнять и полтора периода играли в такой романтический хоккей на льду. В третьем периоде сумели вернуться к своей идентичности, играли мощно, напористо, нагружали их вратаря, именно это и нужно было делать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

Тренер отметил, что психологическая устойчивость команды пока не на должном уровне, поэтому игрокам нужно стать взрослее и научиться быстрее перестраиваться.

«Авангард» набрал 43 очка в 31 матче и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч омичи проведут 7 декабря дома против «Спартака».