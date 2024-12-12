Буше: «Важно не только привнести что-то новое в игру «Авангарда», но и адаптироваться к существующей культуре»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, что собирается поменять в игре омского клуба.
«Я рад быть здесь. Я с нетерпением ждал этой поездки, потому что наконец-то я могу все увидеть вживую и пообщаться со всеми лично, а не по телефону. Для меня это очень интересный опыт. Уверен, нас ждет очень интересная работа.
У нас запланировано две тренировки. На первой мы будем делать акцент на нападение, рассмотрим моменты. На второй тренировке будем смотреть на аспекты игры в обороне. Что-то мы уже меняли, так как работали еще до приезда сюда. Рад, что игроки прислушались и это уже приносит плоды. Для меня важно не только привнести что-то свое, но и адаптироваться к уже существующей культуре. Все равно это улица с двусторонним движением. Я не хочу все разрушить и сделать под себя.
Главное, на что я бы хотел обратить внимание, — наша команда должна играть быстро. Здесь речь не только о том, чтобы игроки катались на высоких скоростях. Главное — быстро и качественно выходить из своей зоны, доставлять шайбу к воротам, не давать противнику свободного пространства», — сказал Буше клубной пресс-службе.
«Авангард» набрал 32 очка в FONBET чемпионате КХЛ и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
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|Локомотив
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|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -