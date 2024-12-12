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Сегодня, 14:38

Буше: «Важно не только привнести что-то новое в игру «Авангарда», но и адаптироваться к существующей культуре»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, что собирается поменять в игре омского клуба.

«Я рад быть здесь. Я с нетерпением ждал этой поездки, потому что наконец-то я могу все увидеть вживую и пообщаться со всеми лично, а не по телефону. Для меня это очень интересный опыт. Уверен, нас ждет очень интересная работа.

У нас запланировано две тренировки. На первой мы будем делать акцент на нападение, рассмотрим моменты. На второй тренировке будем смотреть на аспекты игры в обороне. Что-то мы уже меняли, так как работали еще до приезда сюда. Рад, что игроки прислушались и это уже приносит плоды. Для меня важно не только привнести что-то свое, но и адаптироваться к уже существующей культуре. Все равно это улица с двусторонним движением. Я не хочу все разрушить и сделать под себя.

Главное, на что я бы хотел обратить внимание, — наша команда должна играть быстро. Здесь речь не только о том, чтобы игроки катались на высоких скоростях. Главное — быстро и качественно выходить из своей зоны, доставлять шайбу к воротам, не давать противнику свободного пространства», — сказал Буше клубной пресс-службе.

«Авангард» набрал 32 очка в FONBET чемпионате КХЛ и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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