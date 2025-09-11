Буше о победе «Авангарда» над «Амуром»: «Даже после пропущенной шайбы мы продолжали уверенно идти вперед»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Амура» команда старалась придерживаться своей игры даже после пропущенной шайбы.

В четверг, 11 сентября, омичи на своем льду победили хабаровскую команду со счетом 2:1.

«Мы понимали, что несмотря на то, кто откроет счет и какой он будет, нужно придерживаться своей игры. Даже после пропущенной шайбы мы продолжали уверенно идти вперед. Для реализации большинства нужны спокойствие и уверенность. Она приходит с успешными матчами и победами. Сегодня ребята буквально вцепились в клюшки, передачи и броски получались у них не так хорошо, как они умеют делать. Были видны ошибки, однако на данном этапе нам не нужны легкие победы, на старте чемпионата нужно побеждать за счет действий в равных составах, а не спецбригад», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» набрал 2 балла в двух играх и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. 13 сентября команда из Омска дома сыграет против московского «Динамо».