Главный тренер «Амура» выделил игру Якупова

Главный тренер «Амура» Павел Торгаев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

— Неудачно у нас сложилось начало, пропустили два быстрых гола, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — Это немного выбило ребят из колеи. Пытались найти свою игру, но пока не совсем все получается, не хватает физических кондиций, отсюда и не совсем уверенная игра.

Братья Ушенины пока не набрали форму, конечно, их игра отличается от прошлогодней — на 50%, а, может быть, и больше. Конечно, они будут добавлять, набирать кондиции.

Наиль Якупов восстановился после травмы, сегодня был одним из лучших, имел шансы забить. Набирает кондиции и физические, и игровые.