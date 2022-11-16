Епанчинцев о поражении от «Трактора»: «Буллиты — не наш конек»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3 Б).

— Хороший хоккей. Проигрывали 0:2, нашли в себе силы и отыгрались. Хороший третий период. Были шансы, но, к сожалению, не реализовали. Думаю, хоккей зрителям понравился. Довольны домашней серией. Буллиты — не наш конек. Буллиты — это продолжение игры. К сожалению, сегодня проиграли.

— Почему на последний бросок решили выпустить Сергея Лапина?

— Человек сегодня был в игре, хорошее движение показывал. Играл очень прилично, забил хороший гол. Видели, что всегда после тренировок остается, исполняет, пробивает. У него это неплохо получается.