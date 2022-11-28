Епанчинцев: «Не забили буллит, пропустили в овертайме — это закон хоккея»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).
«Не лучший наш матч, не самый качественный хоккей показали. Соперник уже давно на выезде, мы должны были быть свежее! Совершили ненужные ошибки, удаления. Предстоит разбираться. Тем не менее взяли очко. В овертайме был хороший шанс выиграть матч. Не забили буллит, пропустили в овертайме — это закон хоккея.
Почему «Амур» проигрывает матчи с прямыми соперниками в борьбе за плей-офф? Немаловажный фактор, конечно, психология. На молодых ребят немножко давит ситуация. Сегодня во всех пропущенных шайбах могли доработать получше. Думаю, ошибочки сейчас исправим. Радует, что много создаем в большинстве. А мало забиваем от нехватки мастерства. Тренировочного процесса практически нет, только теория и восстановление.
Пропущенный гол в большинстве? Получили контратаку, вроде бы вернулись в оборону, но одного игрока забыли. Вот и получилась целая цепочка», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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Амур – Нефтехимик
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