Епанчинцев — о победе над «Куньлунем»: «По содержанию игра не очень удачной была. Но была самоотверженность и настоящая команда»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:0).
«Непростой матч. Знали, что соперник до этой игры удачно играл в предсезонном турнире и выиграл дебютный матч чемпионата. Разбирали соперника. Первый период был равным, во втором у хозяев были хорошие моменты, остались без пропущенных шайб благодаря Аликину. В третьем периоде уже мы сыграли хорошо, по заданию. При этом в большинстве действовали не очень удачно.
По содержанию игра не очень удачной была. Но была самоотверженность и настоящая команда. В каких-то моментах допускали ошибки, зато потом исправляли их. Ребята хотели помочь Аликину сыграть на ноль, блокировали много бросков. Хорошая работа вратаря и всей команды», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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