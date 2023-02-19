Епанчинцев об «Ак Барсе»: «По качеству передач и работе до конца видно, что это классный соперник»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поделился мнением о втором подряд поражении от «Ак Барса» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Было заметно, что с первой смены нам тяжело найти эмоции. Уровень мастерства у соперника сыграл главную роль, наверное. Забитый гол помог бы нам перевернуть игру, достать из себя все. Ребят, честно скажу, упрекнуть не в чем. Классный соперник — это видно и по качеству передач, работают до конца. Тяжело было этого соперника переиграть.
Удаления в концовке? Это игра, никакой грубости там не было. Может, молодежи не хватает мастерства. Играем дома, свои болельщики — теперь у нас два матча, которые необходимо выигрывать, и, наверное, уже шла подготовка к этим играм. Ребята хотели как минимум один голик забить, но не получилось. А эти удаления — обычные игровые моменты: неправильно сыграл, и приходится нарушать правила. Гребенкин мало катался, но сейчас он в основной обойме, готовится. Пока выздоровел, надеюсь, что на выезд поедет», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.
Команда Зинэтулы Билялетдинова занимает первое место на «Востоке» с 89 очками. «Амур» с 67 очками — на 9-й строчке.
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