Епанчинцев: «Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:1).
— Оба соперника понимали важность этот матча — игра была как минимум за четыре очка. Мало забитых голов, хорошая игра вратарей, обоюдоострые моменты. Соперник нашел этот момент, повел в счете и где-то сыграл правильно, от обороны. Мы не нашли своего шанса, хотя в конце встречи он был. Наша молодежь не может пока стабильно выглядеть каждую игру, забивать и тащить за собой команду. Одна заброшенная шайба, но по накалу зрителям, думаю, матч понравился.
— 26 бросков по воротам Ильи Проскурякова сегодня. Как так получилось, что не удалось забросить?
— Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота. Хотели больше сыграть по чистому льду, по углам, в этих моментах смотрелись неплохо, но оттуда голы не забиваются. Концовка показала: встали, заработали удаление. Так бы и с начала игры. Сейчас матчи через день, тяжеловато выжимать из себя. Нашей молодой команде нужна стабильность, не хватает опыта в некоторых моментах.
— Сложный календарь, игры через день. Как будет команда находить силы на этом выезде?
— Как и всегда — есть ресурсы. Где-то посмотрим, сейчас все идет на восстановление. Что-то наработать уже тяжело в такой период. Самое главное — сделать правильные выводы и восстановиться.
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