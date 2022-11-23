Епанчинцев: «Не нашлось звена-лидера, которое потащит за собой команду»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

«Не хватило с нашей стороны коллективизма, конкретики в зоне атаки. Не нашлось звена-лидера, которое потащит за собой команду. Больше владели шайбой, но соперник качественнее воспользовался моментами и победил», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Амур» с 29 очками после 32 игр идут на последней 11-й строчке.