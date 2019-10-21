Главный тренер «Амура» пообещал судье сжечь его машину

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев остался недоволен работой судейской бригады в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:5). По ходу встречи он даже начал угрожать пермскому арбитру Виктору Гашилову.

— Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?! — кричал Гулявцев.

После 20 проведенных матчей «Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 17 очков.

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