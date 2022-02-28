Главный тренер «Амура» оценил выступление команды в прошедшем регулярном чемпионате
Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги выступления команды в завершившемся регулярном чемпионате.
— Неоднозначный сезон, жалко, что он закончился раньше времени. Я считаю, что у нас были шансы на попадание в плей-офф, пусть и небольшие. В ключевых встречах, которые могли помочь нам попасть в плей-офф — против «Адмирала», «Нефтехимика», «Барыса» — были упущены возможности, были обидные поражения, зачастую в одну шайбу. Но было и много хорошего. С приходом нашего тренерского штаба команда взяла 50% очков, по очкам мы заняли девятое место на Востоке, обыграли все команды Западной конференции, кроме одной. Были хорошие игры, позитивные моменты, не могу сказать, что сезон плохой. Но нам не удалось попасть в плей-офф, поэтому скажу, что отыграли удовлетворительно.
— Михаил Григорьевич, декабрьская серия неудач стала определяющим моментом сезона?
— Я специально смотрел все месяцы, которые мы играли, и в декабре у нас было десять матчей — пять выиграли, пять проиграли. Я бы сказал, что определяющим месяц бы стал, если бы там было «0:10» по играм. Команда провела хороший выезд тогда, но были и потерянные очки в матчах против «Адмирала», «Нефтехимика» — не перелом, но потерянные очки. Мы их потеряли сами, могли выигрывать эти матчи. Нам помешали в целом нестабильные результаты.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -