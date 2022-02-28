Главный тренер «Амура» оценил выступление команды в прошедшем регулярном чемпионате

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги выступления команды в завершившемся регулярном чемпионате.

— Неоднозначный сезон, жалко, что он закончился раньше времени. Я считаю, что у нас были шансы на попадание в плей-офф, пусть и небольшие. В ключевых встречах, которые могли помочь нам попасть в плей-офф — против «Адмирала», «Нефтехимика», «Барыса» — были упущены возможности, были обидные поражения, зачастую в одну шайбу. Но было и много хорошего. С приходом нашего тренерского штаба команда взяла 50% очков, по очкам мы заняли девятое место на Востоке, обыграли все команды Западной конференции, кроме одной. Были хорошие игры, позитивные моменты, не могу сказать, что сезон плохой. Но нам не удалось попасть в плей-офф, поэтому скажу, что отыграли удовлетворительно.

— Михаил Григорьевич, декабрьская серия неудач стала определяющим моментом сезона?

— Я специально смотрел все месяцы, которые мы играли, и в декабре у нас было десять матчей — пять выиграли, пять проиграли. Я бы сказал, что определяющим месяц бы стал, если бы там было «0:10» по играм. Команда провела хороший выезд тогда, но были и потерянные очки в матчах против «Адмирала», «Нефтехимика» — не перелом, но потерянные очки. Мы их потеряли сами, могли выигрывать эти матчи. Нам помешали в целом нестабильные результаты.