Епанчинцев — о матче против «Сибири»: «С нашей стороны было огромное желание победить»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).
«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально. Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжелое. Но ребята бьются, спасибо им за это. Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, все нормально. Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но все же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу. Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю «ноль». У Яниса сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.
«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 59 матчах. «Амур» располагается на 9-й строчке с 59 очками в 57 играх.
|Западная конференция
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|1
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|43
|15
|91
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|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
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|29
|28
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|7
|Северсталь
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|8
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|9
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|58
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|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|2
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|3
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|3 : 0
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 3 Б
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -