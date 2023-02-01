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Сегодня, 15:49

Епанчинцев — о матче против «Сибири»: «С нашей стороны было огромное желание победить»

Мария Гусева
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально. Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжелое. Но ребята бьются, спасибо им за это. Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, все нормально. Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но все же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу. Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю «ноль». У Яниса сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 59 матчах. «Амур» располагается на 9-й строчке с 59 очками в 57 играх.

Источник: khl.ru
Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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