Мартемьянов после шестого подряд поражения «Амура»: «Не знаю, хватит ли терпения у руководства»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Он не считает, что команда провалила эту игру.
«Очередное поражение. Боевое поражение. По самоотдаче к парням у меня нет никаких претензий. Очень хотели выиграть. Я не скажу, что провалили матч. Игра была, в принципе, равной. Единственное, что соперник реализовал моменты, которые были у него. Мы не смогли реализовать выходы «два в один», — приводит пресс-служба КХЛ слова Мартемьянова.
При этом тренер отметил, что команда не опускает руки, несмотря на свое тяжелое положение.
«Двигаемся вперед. Хватит ли терпения у руководства — этого я, честно говоря, не знаю. Поживем — увидим. Команда, естественно, воспрянет. Сейчас мы парней восстанавливать будем, как сможем», — добавил он.
«Амур» потерпел шестое поражение подряд и с 12 баллами после 20 матчей располагается на предпоследней, 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 29 октября клуб их Хабаровска на выезде сыграет против московского «Динамо».
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