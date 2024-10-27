Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:49

Мартемьянов после шестого подряд поражения «Амура»: «Не знаю, хватит ли терпения у руководства»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Он не считает, что команда провалила эту игру.

«Очередное поражение. Боевое поражение. По самоотдаче к парням у меня нет никаких претензий. Очень хотели выиграть. Я не скажу, что провалили матч. Игра была, в принципе, равной. Единственное, что соперник реализовал моменты, которые были у него. Мы не смогли реализовать выходы «два в один», — приводит пресс-служба КХЛ слова Мартемьянова.

При этом тренер отметил, что команда не опускает руки, несмотря на свое тяжелое положение.

«Двигаемся вперед. Хватит ли терпения у руководства — этого я, честно говоря, не знаю. Поживем — увидим. Команда, естественно, воспрянет. Сейчас мы парней восстанавливать будем, как сможем», — добавил он.

«Амур» потерпел шестое поражение подряд и с 12 баллами после 20 матчей располагается на предпоследней, 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 29 октября клуб их Хабаровска на выезде сыграет против московского «Динамо».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
Читайте также
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
27.10 14:00
Торпедо – Витязь
 1 : 2
27.10 17:00
Северсталь – Амур
 3 : 0
27.10 17:00
Ак Барс – Адмирал
 4 : 2
27.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 3 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости