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Сегодня, 15:58

Мартемьянов — о победе над «Ладой»: «Матч удался, интрига была практически всю игру»

Алина Савинова
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил матч FONBET чемпионата КХЛ против «Лады». Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Считаю, что матч удался, интрига была практически всю игру. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте — по 20 блокированных бросков дорогого стоят. Равный матч в целом, все шло до первой шайбы, которую мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, мы забили вторую. В принципе то, что от нас ждут, мы показали», — приводит пресс-служба «Лады» слова Мартемьянова.

Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» с таким же количеством баллов располагается на десятой строчке.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.

Источник: Официальный сайт «Лады»
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
Андрей Мартемьянов
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Амур – Лада
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