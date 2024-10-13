Мартемьянов — о победе над «Ладой»: «Матч удался, интрига была практически всю игру»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил матч FONBET чемпионата КХЛ против «Лады». Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Считаю, что матч удался, интрига была практически всю игру. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте — по 20 блокированных бросков дорогого стоят. Равный матч в целом, все шло до первой шайбы, которую мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, мы забили вторую. В принципе то, что от нас ждут, мы показали», — приводит пресс-служба «Лады» слова Мартемьянова.
Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» с таким же количеством баллов располагается на десятой строчке.
В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.
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Амур – Лада
|2 : 0