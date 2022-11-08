Знарок — о поражении от «Нефтехимика»: «Было слишком много неоправданных удалений»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Вы вели в счете ближе к концу матча, чего не хватило?
— Наверное, выдержки.
— Вы пытались петерпеть соперника сегодня?
— У нас опять было слишком много неоправданных удалений. Силёнки тратятся на этом деле, очень много, особенно в первом периоде.
— Вы говорили, что были недовольны физическим состоянием команды. Что скажете о сегодняшней игре и первом периоде?
— О каком физическом состоянии вы говорите, если мы 8 минут первого периода играем в меньшинстве?
— Меньшинство было следствием того, что игроки не успевали догнать соперника?
— Посмотрите все удаления. Где мы не успевали?
— Почему вы поменяли Тимура Билялова перед третьим периодом?
— Микротравма.
«Ак Барс» с 29 очками в 27 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Востока.
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