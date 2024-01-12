Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» в матче с «Трактором»: «С одной шайбой сложно выиграть»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги гостевого матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).
«Была сложная игра, несмотря на то, что мы серьезно готовились к ней. Понимали, что это важный матч. «Трактор» играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности. И не случайно мы допускали ошибки, после чего были заброшены три этих шайбы. Нам надо поправлять эти ошибки, индивидуальные огрехи. И также эти моменты, которые нам мешают сыграть достойно. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть. Звено Шипачева справилось с этим, другие не совсем. Не скажу, что были какие-то ошибки в плане перестановок. Надо время, чтобы все сработались», — приводит слова Билялетдинова сайт «Трактора».
«Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока». «Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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|О
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|4
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|29
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|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|12.01
|12:00
|
Амур – Авангард
|2 : 3
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 4
|12.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|3 : 1
|12.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|2 : 1
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|2 : 0
|12.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|2 : 5