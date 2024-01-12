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Сегодня, 21:59

Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» в матче с «Трактором»: «С одной шайбой сложно выиграть»

Билялетдинов отметил, что с одной заброшенной шайбой в матчах КХЛ сложно выиграть
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги гостевого матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).

«Была сложная игра, несмотря на то, что мы серьезно готовились к ней. Понимали, что это важный матч. «Трактор» играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности. И не случайно мы допускали ошибки, после чего были заброшены три этих шайбы. Нам надо поправлять эти ошибки, индивидуальные огрехи. И также эти моменты, которые нам мешают сыграть достойно. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть. Звено Шипачева справилось с этим, другие не совсем. Не скажу, что были какие-то ошибки в плане перестановок. Надо время, чтобы все сработались», — приводит слова Билялетдинова сайт «Трактора».

«Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока». «Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Трактор
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Зинэтула Билялетдинов
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 49 33 16 69
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Трактор 51 28 23 61
5 Автомобилист 51 28 23 61
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 49 21 28 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
Результаты / календарь
30.12
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17.01
12.01 12:00
Амур – Авангард
 2 : 3
12.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 2 : 4
12.01 17:00
Трактор – Ак Барс
 3 : 1
12.01 19:00
Северсталь – Куньлунь РС
 2 : 1
12.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 2 : 0
12.01 19:30
Спартак – СКА
 2 : 5
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