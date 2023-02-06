Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой.

У внука Александра Романова и его жены Софии родилась дочь Оливия.

Напомним, что Александр Романов также является хоккеистом. Сейчас 23-летний защитник выступает в НХЛ за «Айлендерс».