Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:25

Билялетдинов – о физической подготовке «Ак Барса: «Давайте уже забудем про Дальний Восток. Прошли и слава богу»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:3).

«Первый период не совсем удачный вышел, надо будет разобраться почему так. Пока не могу ответить, почему так вышло. Давайте уже наконец-то забудем про Дальний Восток этот. Прошли этот этап и, слава богу, удачно. Непростые игры выдались, но мы и не думали, что будет просто. Команда работала, отдается полностью, претензий у меня ни к кому нет. Но вот коррекцию определенную надо внести будет, разумеется.

Мы не собирались играть вторым номером. Во втором периоде много моментов было, не забивали. Будем готовиться дальше. Задачи показать силовой хоккей не было, но вот прибавить в агрессии нужно.

Мы сегодня мало использовали защитников, но и соперник достаточно хорошо обороняется. Были с этим сложности. Они хорошо блокировали, шайба не доходила до ворот у нас порой. Не все получилось. Меньшинство у нас неплохо работало, но и у них хорошее первое звено. Мы разбирали их, но пока не можем окончательно подобрать ключи к воротам. Тимур Билялов хорошо играл. Амир Мифтахов тоже молодец, вышел и сразу включился в игру, он в этом плане сильный человек. Сейчас сложно сказать кто выйдет в следующем матче, надо будет подумать. Позже примем решение», – сказал Билялетдинов.

Во втором раунде «Ак Барс» играл с «Адмиралом» из Владивостока. 

ХК Авангард
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Главный тренер «Авангарда» — о мотивации: «После первого поражения нам некуда было отступать»
Казанская «охота за головами» не помогла. «Авангард» излучал уверенность и победил
«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии
Щитов: «Авангарду» очень нужно сегодня выигрывать, уезжать домой при счете 0-2 довольно грустно»
Кожевников отреагировал на уход Воробьева из «Металлурга»
Терещенко выступил против смены формата овертайма в плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Авангарда» — о мотивации: «После первого поражения нам некуда было отступать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
29.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 19:30
Ак Барс – Авангард
 2 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости