Билялетдинов — о третьем поражении «Ак Барса» подряд: «Я где-то недорабатываю»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Куньлуня» (0:1).
— Я считаю, что сегодня достаточно было моментов, особенно в первом периоде, и при игре пять на пять, и в большинстве могли забить. Не хватило нам гола в концовке, хотя продолжали играть. Важный момент — удаление, после которого пропустили шайбу. Потом старались переломить ход матча, но не удалось. Ребята стараются, пока сложный период у нас, но мы должны эту ситуацию переломить. Стараемся, но результат плачевный, который не устраивает нас.
Видимо, я где-то недорабатываю. В атаке не хватает хладнокровия, а в завершении надо быть более спокойным. Беспокоит реализация в большинстве, мы не равнодушны, хотим исправить ситуацию, ребята общаются, мы общаемся. Тренируем большинство, меньшинство, не хватает такого правильного решения, опять же, хладнокровия. Видим, что ребята стараются. Может, даже чрезмерно. Агрессия должна быть в игре, без этого нельзя, за шайбу нужно бороться, когда без шайбы. Райан Барберо? Это вопрос к генеральному менеджеру, — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» проиграл третий матч подряд и шестой матч в последних семи играх.
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|23.11
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Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
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Сал. Юлаев – Авангард
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Металлург Мг – Трактор
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Локомотив – Лада
|2 : 1 ОТ
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Динамо М – Торпедо
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Куньлунь РС – Ак Барс
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