Зинэтула Билялетдинов: «Понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Игра была волевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся, потому напряжение в каждом матче увеличивается. Стараемся сыграть правильно, понятно, что не не все получается, но в целом мы добились результата. Ребята — молодцы, отработали.
— Существенная ротация в защите произошла перед игрой. В чем причина?
— Как вы и сказали, ротация идет. Все здоровы, слава богу.
— Никита Дыняк как будто выпадает из вашей системы игры.
— Нет, он не выпадает, просто пока у нас не получается то, что хотелось бы. Но он старается, думаю, все будет нормально.
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23231
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