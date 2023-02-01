Зинэтула Билялетдинов: «Понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игра была волевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся, потому напряжение в каждом матче увеличивается. Стараемся сыграть правильно, понятно, что не не все получается, но в целом мы добились результата. Ребята — молодцы, отработали.

— Существенная ротация в защите произошла перед игрой. В чем причина?

— Как вы и сказали, ротация идет. Все здоровы, слава богу.

— Никита Дыняк как будто выпадает из вашей системы игры.

— Нет, он не выпадает, просто пока у нас не получается то, что хотелось бы. Но он старается, думаю, все будет нормально.