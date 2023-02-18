Билялетдинов: «В нападении не все получается, несмотря на то, что забиваем не меньше трех голов семь матчей подряд»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Игра получилась такая — были и хорошие, и плохие моменты. Начало было у нас очень хорошее, уверенное. Затем пошли ненужные удаления, который сломали немного нашу игру, пришлось перестраиваться. Ребята — молодцы, сыграли и добились результата. Несмотря на то, что семь матчей подряд забиваем не меньше трех голов, в нападении не все получается, работы еще много у нас. Билялов тренируется с командой, но пока не в полную», — цитирует Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

С начала года «Ак Барс» выиграл 17 матчей из 20 и идет на серии из 6 побед.

Команда Зинэтулы Билялетдинова лидирует на «Востоке» с 87 очками. «Амур» на 9-й строчке с 67 очками.