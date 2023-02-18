Билялетдинов: «В нападении не все получается, несмотря на то, что забиваем не меньше трех голов семь матчей подряд»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Игра получилась такая — были и хорошие, и плохие моменты. Начало было у нас очень хорошее, уверенное. Затем пошли ненужные удаления, который сломали немного нашу игру, пришлось перестраиваться. Ребята — молодцы, сыграли и добились результата. Несмотря на то, что семь матчей подряд забиваем не меньше трех голов, в нападении не все получается, работы еще много у нас. Билялов тренируется с командой, но пока не в полную», — цитирует Билялетдинова пресс-служба КХЛ.
С начала года «Ак Барс» выиграл 17 матчей из 20 и идет на серии из 6 побед.
Команда Зинэтулы Билялетдинова лидирует на «Востоке» с 87 очками. «Амур» на 9-й строчке с 67 очками.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
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|37
|62
|10
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|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|3
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|4
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|5
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|6
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
|18.02
|13:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -