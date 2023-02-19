Билялетдинов о победе над «Амуром»: «Это заслуга ребят, серьезно отнеслись к матчу»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые были на этой игре и во всей поездке на Дальний Восток. Большое им спасибо за поддержку, мы ее чувствовали. Что касается игры, ребята справились со своей задачей, то, что хотели, мы сделали. Матч был очень важен и для нас, и для «Амура». Мы свою задачу выполнили. Давно не играли спаренные матчи два дня подряд. Ребята — молодцы, хорошо подготовились психологически, отнеслись к этому очень серьезно, это заслуга ребят», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.
«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ, набрав 89 очков после 66 матчей.
|Западная конференция
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|Торпедо
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|64
|40
|24
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|8
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|40
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|38
|62
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|1
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|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|4
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|5
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|19.02
|10:00
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Адмирал – Автомобилист
|1 : 4
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|0 : 4
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -