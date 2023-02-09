Билялетдинов: «Какой матч из 600 в КХЛ запомнился особенно? Для меня каждая игра очень важна»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче с «Амуром» (4:2).
«Сложная игра была, непростая. Начали матч не так, как мы хотели, не все получалось. Брак был в передачах, кое-что не складывалось. Потихоньку начали выравнивать, выправлять игру, третий период хороший и результативный. Многие вещи, на которые мы обращаем внимание, были выполнены достаточно неплохо. Говорили о том, что нужно сыграть дисциплинированно», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.
Также Билялетдинов поделился мнением о том, что стал первым тренером в истории КХЛ, который достиг отметки в 600 матчей во главе одного клуб.
«Какая игра из 600 в КХЛ запомнилась особенно? Это же только КХЛ, а сколько еще было. Для меня каждая игра очень важна, я отношусь к этому очень серьезно. Не хочу разделять, хотя матчи проходят по-разному. Но каждый матч для меня — это серьезно, я с таким настроением подхожу к играм», — отметил тренер.
«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. 14 февраля команда на выезде сыграет с «Адмиралом».
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|Торпедо
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|Локомотив
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|37
|25
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|5
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|35
|25
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|6
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|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
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|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
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