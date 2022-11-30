Олег Знарок рассказал о травме Александра Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, почему нападающий Александр Радулов пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:6).

— Как дела у Александра Радулова, ждать ли его в ближайших матчах?

— У него микротравма. Надеюсь, будет готов к следующему матчу.

В текущем сезоне 36-летний Радулов набрал 25 (13+12) очков за 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ.