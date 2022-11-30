Олег Знарок рассказал о травме Александра Радулова
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, почему нападающий Александр Радулов пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:6).
— Как дела у Александра Радулова, ждать ли его в ближайших матчах?
— У него микротравма. Надеюсь, будет готов к следующему матчу.
В текущем сезоне 36-летний Радулов набрал 25 (13+12) очков за 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ.
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22856
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|35
|23
|12
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
|1.12
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
Новости