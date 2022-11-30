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Сегодня, 22:20

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал об атмосфере в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после завершения матча регулярного чемпионата против «Сибири» (3:6) рассказал об атмосфере в команде.

— В декабре будет пауза на 10 дней, держите ли вы ее в голове?

— Держим, да, но проблема, что мы не знаем, кого будут вызывать в сборную на Кубок Первого канала. Пытаемся выяснить, кого именно, потому что эта пауза необходима для нас, чтобы подработать физическое состояние.

— Сегодня Илья Сафонов снова был капитаном. В Астане вы говорили, что ему не успели перешить нашивку.

— Да успеть ведь можно за пять минут, чего уж не успели. Парень отдается игре, это видно.

— Насколько сложная сейчас ситуация в команде, были ли вы в такой сложной ситуации?

— Я уже говорил — когда-то у меня такое было. Думаю, все это выровняется.

— То есть эта пауза должна помочь вам?

— Думаю, да.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22856
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Олег Знарок
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