Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал об атмосфере в команде
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после завершения матча регулярного чемпионата против «Сибири» (3:6) рассказал об атмосфере в команде.
— В декабре будет пауза на 10 дней, держите ли вы ее в голове?
— Держим, да, но проблема, что мы не знаем, кого будут вызывать в сборную на Кубок Первого канала. Пытаемся выяснить, кого именно, потому что эта пауза необходима для нас, чтобы подработать физическое состояние.
— Сегодня Илья Сафонов снова был капитаном. В Астане вы говорили, что ему не успели перешить нашивку.
— Да успеть ведь можно за пять минут, чего уж не успели. Парень отдается игре, это видно.
— Насколько сложная сейчас ситуация в команде, были ли вы в такой сложной ситуации?
— Я уже говорил — когда-то у меня такое было. Думаю, все это выровняется.
— То есть эта пауза должна помочь вам?
— Думаю, да.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|35
|23
|12
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|1.12
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -