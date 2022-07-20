Знарок: «Радулов остался прежним по игре, но в корне поменялся в остальном»



Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о том, как изменился Александр Радулов после возвращения в КХЛ.

— Мне не важно, что у Радулова был не самый лучший сезон в НХЛ. Он вернулся домой и здорово работает. Александр в корне поменялся. Раньше этого не было.

— По игре?

— Нет, в этом плане Радулов остался прежним, но он повзрослел, у него появились дети. К жизни стал относиться по-другому.

Радулов вернулся в КХЛ этим летом — 14 июля «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином на 2 года. В прошлом сезоне игрок выступал за «Даллас», в составе которого набрал 22 (4+18) очка в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.