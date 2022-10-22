Знарок рассказал о причинах серии неудач «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3) с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Неважно провели первый период, хотя и в первом было два выхода один в ноль. Играли в принципе с большим желанием и самоотдачей. Единственное, не хватило реализации нашей команде. Возможно, сыграло свою роль что столько сил оставили с «Металлургом». Я бы не сказал, что наши вратари проиграли сопернику. У нас два отличных вратаря. Замена голкипера бывает по разным причинам, в том числе по психологическим моментам. Винить Мифтахова в ошибках не стоит, было много моментов, когда он подтаскивал, так что я вратарями доволен. А Билялов будет играть следующую игру», — сказал Знарок.

Также главный тренер «Ак Барса» считает, что команда по броскам вчистую обыграла «Салават».

«Подготовка идет в штатном режиме, особенно не готовимся, правда перешли на хорошие такие тренировки скоростные. Немножко этого не хватало, были вопросы к скоростным показателям. Мы по броскам их вчистую обыграли. В первом психологически немножко провалились, эти все разговоры про «Зеленое дерби»... Но я так еще и не прочувствовал эту историю. Стараюсь к этому привыкнуть, вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков. Насколько всем игра важна. Но для меня сейчас каждая игра как дерби, в текущей ситуации

Мы всегда активно начинаем, вопрос получается или не получается...» — отметил тренер.

Знарок рассказал, что просит хоккеистов «Ак Барса» играть без лишнего паса , сразу нагружать на ворота.

«Просим ребят активно начинать. Все тройки неплохо действуют, но в третьем периоде я начал менять их, потому что нужно было вытаскивать матч. Ребята мастеровитые, просим их без лишнего паса играть, сразу нагружать на ворота. Они будут играть красиво потом, когда игра пойдет. Покажут свою игру, которую мы от них и ждем. Пока надо действовать проще. Мы и так комбинационно играем, даже слишком. Когда надо бросать был лишний пас, не можем завести в пустые ворота. А когда не получается начинаем играть от печки. Разговора про желания как не было, так и нет. Возможно наоборот переизбыток желания трудно вытаскивать, когда проигрываешь в счете команда перестраивается действует от обороны», — сказал Знарок.

Отметим, что это седьмое поражение «Ак Барса» в восьми играх. Команда Олега Знарка не может выиграть уже 10 матчей в основное время.