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Знарок — о поражении от «Автомобилиста»: «Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен»

Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» по буллитам
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение по буллитам от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен. Есть версия, что пять поражений подряд связаны с возрастом команды? Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист».

В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так — ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

«Ак Барс» на "Востоке" занимает четвертое место, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22551
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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