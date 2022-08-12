Знарок объяснил выбор сочетаний звеньев на предсезонные матчи
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в предсезонном матче.
— Впечатления от матча двоякие. В принципе, мы ожидали, что так будет. Сегодня утром провели приличную тренировку в Казани, прилетели сразу к игре, это наложилось. Но ребята с характером вышли, сыграли на победу, хотя не так все было просто.
— С чем связана замена Дмитрия Кагарлицкого на Станислава Галиева в звене Вадима Шипачева?
— Просто ищем лучшие варианты, в целом это будет продолжаться, потому что только в играх можно посмотреть сочетания.
— Как вы отнеслись к счету 8:0 в матче «Витязя» и «Спартака», и каким будет матч в Москве послезавтра?
— Никак не отнесся, мы ведь не знаем, какая подготовка у других команд. Против «Спартака» мы сыграем с изменениями в составе, одно звено точно будет отдыхать, потому что привезли с собой пять звеньев, даже шесть с молодежью, всем нужно играть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -