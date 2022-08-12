Знарок объяснил выбор сочетаний звеньев на предсезонные матчи

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в предсезонном матче.

— Впечатления от матча двоякие. В принципе, мы ожидали, что так будет. Сегодня утром провели приличную тренировку в Казани, прилетели сразу к игре, это наложилось. Но ребята с характером вышли, сыграли на победу, хотя не так все было просто.

— С чем связана замена Дмитрия Кагарлицкого на Станислава Галиева в звене Вадима Шипачева?

— Просто ищем лучшие варианты, в целом это будет продолжаться, потому что только в играх можно посмотреть сочетания.

— Как вы отнеслись к счету 8:0 в матче «Витязя» и «Спартака», и каким будет матч в Москве послезавтра?

— Никак не отнесся, мы ведь не знаем, какая подготовка у других команд. Против «Спартака» мы сыграем с изменениями в составе, одно звено точно будет отдыхать, потому что привезли с собой пять звеньев, даже шесть с молодежью, всем нужно играть.