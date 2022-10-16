Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:10

Знарок — о шестом поражении подряд: «Наверное, нам надо еще более сплотиться»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:5) прокомментировал игру команды.

«Провальный первый период. Моменты были, забивать нужно. Наша команда является одной из лучших по игре в меньшинстве. Почему пропустили две шайбы? Всякое бывает, но мы же лучшие по игре в меньшинстве — это меня радует.

Сегодня моментами доволен. Но это совершенно не наша игра. Может, психологически немного просели. Как решать эти проблемы? Здесь решать — это зависит от ситуации, в любом случае... Наверное, надо еще более сплотиться", — приводит слова Знарка «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ. Команда Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. Следующую игру клуб проведет дома 19 октября против «Металлурга».

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/278688
ХК Ак Барс
Олег Знарок
4
0
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Куньлунь» — «Спартак» и другие матчи 16 октября

Гатиятулин — о победе над «Ак Барсом»: «С первых смен были видны заряженность, легкость и в движении, и в мысли»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости