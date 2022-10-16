Знарок — о шестом поражении подряд: «Наверное, нам надо еще более сплотиться»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:5) прокомментировал игру команды.

«Провальный первый период. Моменты были, забивать нужно. Наша команда является одной из лучших по игре в меньшинстве. Почему пропустили две шайбы? Всякое бывает, но мы же лучшие по игре в меньшинстве — это меня радует.

Сегодня моментами доволен. Но это совершенно не наша игра. Может, психологически немного просели. Как решать эти проблемы? Здесь решать — это зависит от ситуации, в любом случае... Наверное, надо еще более сплотиться", — приводит слова Знарка «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ. Команда Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. Следующую игру клуб проведет дома 19 октября против «Металлурга».

