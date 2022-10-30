Знарок — об удалении Семенова: «А как оценивать? Конечно, это неправильные действия»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после победы над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата.

— Нас с победой, хорошая была игра, многое понравилось.

— Какие радикальные изменения в лучшую сторону вы могли бы выделить?

— Понравилась игра в атаке — как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно.

— Эти причины должны дать оптимизм болельщикам перед игрой с ЦСКА?

— Думаю, что да.

— Как обстоят дела с микроклиматом в команде? Давит ли ситуация?

— Такая ситуация всегда давит, но микроклимат нормальный.

— Какой штраф заплатит Кирилл Семенов за удаление до конца матча?

— Я не знаю еще, сколько игр дисквалификации ему даст дисциплинарный комитет — там от нуля до пяти.

— В любом случае штраф будет большой?

— Естественно.

— Как оцените его поступок?

— А как оценивать? Конечно, это неправильные действия.

— Вы сегодня надели второй значок на пиджак. На удачу?

— Какие вы внимательные. Он был у меня уже, я на пару игр снимал. У всякого человека есть суеверия.

— Помогло сегодня?

— Ну, да. Я сам себе помог.