Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов оценил вероятность возвращения в состав Зарипова после травмы
22:45
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 ОТ) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.
— Тяжелая игра для нас выдалась. Недотерпели в третьем периоде, пропустили. К счастью, в овертайме удалось забить.
— Как оцените качество игры команды?
— Хорошее.
— Что не так?
— Все так.
— Показалось, что у вашей команды было много необязательных удалений.
— Сегодня была одна из немногих игр, когда мы сыграли в большинстве, чем в меньшинстве. В третьем периоде был выброс шайбы — конечно, этого можно было избежать.
— Когда вернется в строй Зарипов?
— Наверное, увидим Зарипова в этой серии. Он практически восстановился, осталось кондиции набрать. (Артур Хайруллин)
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