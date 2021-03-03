Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов оценил вероятность возвращения в состав Зарипова после травмы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 ОТ) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.

— Тяжелая игра для нас выдалась. Недотерпели в третьем периоде, пропустили. К счастью, в овертайме удалось забить.

— Как оцените качество игры команды?

— Хорошее.

— Что не так?

— Все так.

— Показалось, что у вашей команды было много необязательных удалений.

— Сегодня была одна из немногих игр, когда мы сыграли в большинстве, чем в меньшинстве. В третьем периоде был выброс шайбы — конечно, этого можно было избежать.

— Когда вернется в строй Зарипов?

— Наверное, увидим Зарипова в этой серии. Он практически восстановился, осталось кондиции набрать. (Артур Хайруллин)