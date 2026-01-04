Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил отсутствие Яшкина в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

— Да, вчера готовились к игре немножко другим составом. Но Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение.

— Это связано с изменениями в его личной жизни? Накануне он сделал предложение своей невесте.

— Нет, случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры.

— То есть помолвкой не оправдать?

— Мы только радуемся за ребят и их личную жизнь, но личное с работой не смешиваем, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

В этом сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.