Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил отсутствие Яшкина в матче с «Автомобилистом»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

— Да, вчера готовились к игре немножко другим составом. Но Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение.

— Это связано с изменениями в его личной жизни? Накануне он сделал предложение своей невесте.

— Нет, случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры.

— То есть помолвкой не оправдать?

— Мы только радуемся за ребят и их личную жизнь, но личное с работой не смешиваем, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

В этом сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
Читайте также
Абрамовичу — 60. Как он влюбился в футбол и провернул одну из самых громких сделок в истории Англии
«Невероятная энергия». Панарин вытащил «Кингз» из серии поражений и вернулся в Нью-Йорк
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мыльников об общении с Фукале после его ухода из «Трактора»: «Переписываемся и обмениваемся прикольчиками в соцсетях»

«Салават Юлаев» забрал Кузнецова из списка отказов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 15 5 32
2 Нефтехимик 19 11 8 24
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 19 9 10 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Автомобилист 18 8 10 18
8 Сибирь 20 7 13 17
9 Адмирал 17 7 10 17
10 Трактор 17 7 10 16
11 Авангард 16 8 8 16
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 13 5 26
2 ЦСКА 18 13 5 26
3 Спартак 18 11 7 24
4 Северсталь 19 11 8 24
5 Шанхай Дрэгонс 17 11 6 24
6 Торпедо НН 18 11 7 24
7 Динамо Мн 19 7 12 20
8 СКА 17 9 8 19
9 Динамо М 21 7 14 18
10 Лада 18 2 16 9
11 Сочи 17 4 13 8
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 14:30 Металлург Мг – Сибирь 5 : 1
24.10 17:00 Торпедо НН – Динамо Мн 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости