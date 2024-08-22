Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал цели команды на турнире Пучкова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунем» (1:0) на турнире Пучкова.

— Какие задачи ставите на турнир?

— Подготовиться к сезону, наиграть сочетания и проверить, в каком состоянии находится команда. Нам важно сейчас всю игру делать правильные вещи, то, что мы тренируем. Потому что бывают моменты, когда сбиваемся на индивидуальные действия и от этого теряется нить игры.

— Над чем еще работаете?

— Повторюсь, важно понять игровые сочетания. Мы стараемся их не менять, потому что тренировки — одно, а игры — другое, — приводит слова Гатиятулина «СЭ».

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Северсталью» 23 августа.