Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал цели команды на турнире Пучкова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунем» (1:0) на турнире Пучкова.
— Какие задачи ставите на турнир?
— Подготовиться к сезону, наиграть сочетания и проверить, в каком состоянии находится команда. Нам важно сейчас всю игру делать правильные вещи, то, что мы тренируем. Потому что бывают моменты, когда сбиваемся на индивидуальные действия и от этого теряется нить игры.
— Над чем еще работаете?
— Повторюсь, важно понять игровые сочетания. Мы стараемся их не менять, потому что тренировки — одно, а игры — другое, — приводит слова Гатиятулина «СЭ».
В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Северсталью» 23 августа.
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
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|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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Металлург Мг – Локомотив
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