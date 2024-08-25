Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от СКА: «Не хватило концентрации на пятаке»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (3:4Б) на турнире Пучкова.
— Все организовано на высшем уровне, рад вернуться в Санкт-Петербург. Сезоны в СКА запомнились с положительной стороны, много опыта приобрел. Наши задачи понятны — наигрывать сочетания, определенные моменты. Для нас было важно, что ребята провели весь матч на хорошем уровне. Появилось много информации, которую мы проанализируем.
— Как объяснить рывок СКА?
— Все игры проходят волнами: сначала преимущество у одной стороны, потом у другой. Не хватило концентрации на пятаке. Просматривается то, что мы требуем.
26 августа «Ак Барс» проведет матч против сборной России U23 на турнире Пучкова.
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|Локомотив
|0
|0
|0
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|6
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|0
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|СКА
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|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
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|0
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|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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