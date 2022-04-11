Квартальнов считает, что у «Ак Барса» есть потенциал выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из казанского клуба. 56-летний специалист поблагодарил руководство клуба за доверие.

Квартальнов уверен, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина.

«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе». Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

По итогам регулярного сезона-2021/22 казанский клуб занял третье место в Восточной конференции, набрав 66 очков после 48 матчей.

В первом круге Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году после ухода Зинэтулы Билялетдинова.